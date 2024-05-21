За ходом ЕГЭ и ОГЭ на Ямале проследят более 2000 камер

ОГЭ и ЕГЭ ямальские школьники будут сдавать под присмотром более двух тысяч видеокамер. Они будут в потоковом режиме транслировать сдачу экзаменов, сообщает пресс-служба «Ростелекома», которая будет обеспечивать трансляцию.

Выявлять нарушения в процедуре сдачи поможет нейросеть. Она анализирует поведение людей и в случае подозрительной активности подает сигнал. Нужный отрывок видеозаписи сразу поступит на проверку к наблюдателю. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов прозрачным и задействовать минимальное количество людей, отмечают в «Ростелекоме».

Отметим, что первый экзамен в рамках ОГЭ школьники сдают уже сегодня, 21 мая. Это иностранные языки. В четверг, 23 мая, выпускников ждут первые ЕГЭ – по географии, литературе и химии.

Салехард, Елена Васильева

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