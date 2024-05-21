Две девушки из Иркутска «гастролировали» по Ямалу с наркотиками

На Ямале за незаконный оборот наркотиков задержаны две девушки из Иркутска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, две 20-летние жительницы города Иркутска, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли в Салехард с целью незаконного распространения наркотиков. При проведении оперативно-розыскных мероприятий 17 мая 2024 года их задержали сотрудники подразделения наркоконтроля органов внутренних дел ЯНАО.

В ходе обыска по месту проживания женщин обнаружено и изъято наркотическое в крупном размере.

Как установило следствие, до прибытия в Салехард подозреваемые занимались тем же самым в Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале, Новом Уренгое и поселке Каратчаево.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов их преступной деятельности.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов их преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Салехард, Елена Васильева

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