Ямальчанин пришел в гости и ударил хозяина ножом в грудь

На Ямале суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю жителя Тазовского района.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 15 ноября 2023 года житель Тазовского района, находясь в гостях у местного жителя в селе Аксарка Приуральского района, повздорил с хозяином жилья. В ходе конфликта гость нанес ему удар ножом в область грудной клетки. Потерпевший с колото-резаным ранением доставлен в медицинское учреждение.

Следствием установлено, что тазовчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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