Сотрудник «Газпрома» из Надыма отдал мошенникам 3 млн рублей

Мошенники обманули сотрудника дочернего предприятия «Газпрома» в Надыме. Мужчина 42 лет перевёл злоумышленникам сначала свои накопления, а потом взял кредит и его тоже отдал. После этого он обратился в полицию, сообщают в пресс-службе управления МВД Ямала.

«С 12 по 14 мая текущего года через популярный мессенджер надымчанину звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками государственных структур и под предлогом сохранения денежных средств убеждали его осуществлять переводы имеющихся накоплений на безопасный счёт, что обманутый ими мужчина и сделал», – описали стандартную схему обмана в полиции.

Собственные средства мужчины составляли 1,3 млн рублей. Ещё 1,7 млн рублей он занял в банке.

В отделе полиции возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведётся следствие.

Надымский район, Наталья Ефремова

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