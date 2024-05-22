«Сухой суперджет» ямальской компании вынужденно сел в Рощино из-за отказа автоматики

В тюменском аэропорту Рощино 22 мая 2024 года совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Уфы в Новый Уренгой.

Причиной стал отказ автоматики самолёта «Сухой Суперджет» авиакомпании «Ямал» – экипаж судна SU-95 RA-89081 сообщил о нештатной ситуации в 08 час. 15 мин.

«Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвёл посадку, пострадавших нет», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Новый Уренгой, Тюмень, Наталья Ефремова

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