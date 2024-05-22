Ледоход на Оби прошел границу ХМАО и ЯНАО

Ледоход на Оби набирает обороты. Утром 22 марта он преодолел границы ХМАО и ЯНАО в Шурышкарском районе. Соотвествующее фото выложили во Вконтакте муниципалитета. «В Казым-Мысе пошел лед! Фото плохие, зато новость хорошая», – гласит сопроводительная надпись.

Как сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на гидрологов, на пути к Салехарду ледоходу остается продвинуться чуть более чем на 260 километров. Его голова развила скорость 30 километров в сутки.

Ледоход достигнет Салехарда через два-три дня, к 27 мая.

Салехард, Елена Васильева

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