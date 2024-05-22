Десять оленей погибли, попав под поезд

ЧП в Приуральском районе ЯНАО. Как сообщает тг-канал «Мы из Приуралья», в приуральской тундре охотоведы в ходе авиапатрулирования обнаружили десять трупов оленей. Как пояснили оленеводы, пастух был невнимателен при перегоне стада. В результате мужчина допустил выход животных на железную дорогу, где они попали под поезд. По данному факту назначена проверка.

По факту гибели животных начата проверка. Когда случилось ЧП с поездом, в информации не уточняется.

Салехард, Елена Васильева

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