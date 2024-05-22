Ямальчанин заплатит 50 тысяч за оскорбление и попытку побить полицейского

Ямальчанин получил крупный штраф за попытку ударить полицейского и словесную брань в его же адрес.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился 16 декабря 2023 года. В отделение полиции в Надыме позвонили сотрдуники одного из местных кафе и сообщили, что двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нарушают общественный порядок. Прибывшие по адресу полицейские потребовали от правонарушителей прекратить противоправные действия и проследовать в отделение полиции для оформления административного протокола. В ответ 37-летний мужчина высказал в адрес сотрудника полиции оскорбления грубой нецензурной бранью и применил к нему физическое насилие.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube