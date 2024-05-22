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Среда, 22 мая 2024, 09:47 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пьяный ямальчанин три раза ударил ножом собутыльника

Ямальчанин получил шесть лет тюрьмы за то, что пытался убить одного из собутыльников.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился вечером 27 января 2024 года в селе Аксарка Приуральского района. 29-летний житель Ямальского района, распивая спиртные напитки в компании местных жителей, вступил в конфликт с одним из них. Свидетели происшествия разняли дерущихся мужчин. Но гостя это не остановило. Он пошел на кухню, взял нож, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины и поясницы.

Действия нападавшего пресекли хозяйка квартиры и ее гости.

Потерпевший своевременно доставлен в больницу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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