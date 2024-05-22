Пьяный ямальчанин три раза ударил ножом собутыльника

Ямальчанин получил шесть лет тюрьмы за то, что пытался убить одного из собутыльников.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился вечером 27 января 2024 года в селе Аксарка Приуральского района. 29-летний житель Ямальского района, распивая спиртные напитки в компании местных жителей, вступил в конфликт с одним из них. Свидетели происшествия разняли дерущихся мужчин. Но гостя это не остановило. Он пошел на кухню, взял нож, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины и поясницы.

Действия нападавшего пресекли хозяйка квартиры и ее гости.

Потерпевший своевременно доставлен в больницу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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