Три человека пострадали в ДТП на трассе Сургут – Салехард

ДТП с тремя пострадавшими произошло сегодня утром на трасе Сругут – Салехард. Два легковых автомобиля столкнулись с тягачом с полуприцепом, сообщает пресс-служба ГИБДД по Новому Уренгою.

Известно, что ДТП произошло на 706-м километре автодороги Сургут – Салехард. Среди участников: Kia, Lada Priora и MAN в составе полуприцепа. В результате в больницу Нового Уренгоя доставлены водитель и пассажир Kia, в также водитель Лада Priora.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. В числе одной из версий – плохие погодные условия и заснеженность трассы.

Салехард, Елена Васильева

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