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Среда, 22 мая 2024, 11:27 мск

Новости Ямал

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На Оби введен полный запрет на ловлю рыбы – начался нерест

На Оби до 16 июня введен полный запрет на ловлю рыбы. Причина – весенний нерест. Полностью прекращается ловля рыбы на участках: от мыса Салемал до мыса Ангальский, в протоке Хаманельская Обь – от мыса Ямсале до мыса Салемал, в протоке Надымская Обь – от мыса Сандиба до мыса Салемал.
Цель запрета – обеспечить свободный проход основной массы белорыбицы к местам нереста после освобождения рек ото льда.

Салехард, Елена Васильева

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