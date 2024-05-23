В Надыме ребенок частично провалился в дыру у подъезда

В Надыме ребенок частично провалился в дыру у подъезда. Как сообщает паблик «Злой и добрый надымчанин», в жилом доме на Комсомольской, 16 у первого подъезда после зимы начала разваливаться бетонная лестница. В результате в конструкции здесь образовалась дыра. По словам местной жительницы, в нее и угодил ребенок.

«Комсомольская, 16, подъезд 1 – вся лестница у подъезда в аварийном состоянии после таяния снега. Сегодня ребенок провалился», – написали в паблике в ВК.

Администрация района дала два разных ответа. «По информации начальника участка ООО «КЦ ЯНАО», лестницу уже ремонтируют, планируют закончить до 27 мая», – отреагировали в администрации города.

«По словам начальника участка управляющей компании «Янтарное», специалисты уже начали ремонтные работы. Закончить их планируют к 24 мая. Спасибо за сообщение», – гласит другое сообщение чиновников.

Надым, Елена Васильева

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