В Тарко-Сале отреставрируют памятник за 250 млн рублей (ФОТО)

В Тарко-Сале власти отреставрируют памятник за 248 млн рублей. Подрядчика уже нашли, однако его имя на площадке торгов пока не раскрыто. Речь идёт о мемориале павшим защитникам Отечества на пересечении ул. Ленина и ул. Республики.

Нужно демонтировать существующие объекты, сделать вокруг освещение, лавочки и парковку, а потом монтировать вечный огонь и монумент с фамилиями погибшими. Кроме того, появится стела высотой 13 метров.

Облицовка монумента должен быть из мрамора либо гранита, говорится в техзадании. То же касается и вечного огня.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения муниципального контракта и выполнить их до 15 сентября 2024 года.

фото - техническая документация аукциона

Пуровский район, Наталья Ефремова

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