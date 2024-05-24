Горсуд Салехарда возглавит юрист из Екатеринбурга

Три городских суда на Ямале могут получить новых председателей. 22 мая 2024 года состоялось заседание квалифколлегии судей ЯНАО, где рассмотрели заявление кандидатов на эти посты.

Рекомендацию на вакантные судейские должности получили:

– Коблов Николай Владимирович – на должность председателя Салехардского городского суда.

– Анохин Виталий Владимирович – на должность председателя Новоуренгойского городского суда.

– Тютин Алексей Викторович – на должность председателя Лабытнангского городского суда.

Николай Коблов работает в районном суде Екатеринбурга. Виталий Анохин – председатель надымского суда. Алексей Тютин является судьёй в городском суде Лабытнанги, который вскоре может возглавить.

Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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