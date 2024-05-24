Ледоходу на Оби осталось 200 км до Салехарда

Ледоход на Оби через 200 км достигнет Салехарда. Как сообщают специалисты по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ЯНАО, движение льда наблюдается в селе Горки Шурышкарского раона. Сейчас на реке уже наблюдаются остаточные явления. Основная масса льда ушла, уровень воды составляет 890 см.

За сутки лед проходит в среднем 30 км.

На Малой Оби движение льдин было зафиксировано в районе Нового Киевата.

Салехард, Елена Васильева

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