Подростки в костюмах кошек побили восьмилетнего мальчика

На Ямале прокуратура проверит обстоятельства драки в общественном месте подростков с ребенком.
по данным пресс-службы надзорного ведомства, два подростка из субкультуры «фурри» и восьмилетний ребенок конфликтовали в Ноябрьск-парке.
Предварительно установлено, что в дневное время у двоих несовершеннолетних в «масках кошек» произошел конфликт с 8-летним ребенком, в ходе которого мальчику были причинены телесные повреждения.
Прокуратура Ноябрьска оценит работу администрации и ведомств, которые должны проводить профилактику правонарушений, а также пресекать распространение деструктивных молодежных движений в городе.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа.
Ноябрьск, Елена Васильева
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