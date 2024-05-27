Подростки в костюмах кошек побили восьмилетнего мальчика

На Ямале прокуратура проверит обстоятельства драки в общественном месте подростков с ребенком.

по данным пресс-службы надзорного ведомства, два подростка из субкультуры «фурри» и восьмилетний ребенок конфликтовали в Ноябрьск-парке.

Предварительно установлено, что в дневное время у двоих несовершеннолетних в «масках кошек» произошел конфликт с 8-летним ребенком, в ходе которого мальчику были причинены телесные повреждения.

Прокуратура Ноябрьска оценит работу администрации и ведомств, которые должны проводить профилактику правонарушений, а также пресекать распространение деструктивных молодежных движений в городе.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа.

Ноябрьск, Елена Васильева

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