Жители Ноябрьска не оценили смену мусорных контейнеров – они переполнены

Жители Ноябрьска удивлены тем, что власти занимаются обновлением мусорок вместо работы над регулярностью вывоза отходов. На минувшей неделе глава города Алексей Романов объяснил, что Ноябрьск закупил новые баки с крышками и педалями, как в Тарко-Сале.

«Вначале мы закупили необходимое количество контейнерных баков с крышками, с возможностью нажать ногой на педаль. Мы увидели этот опыт у наших коллег. Пластиковая контейнерная площадка в Тарко Сале показали себя хорошо. Решили купить такие же», – рассказал мэр.

Он утончил, что контейнерные площадки с твёрдым покрытием должны появиться в городе до 1 сентября этого года.

Вместе с этим в соцсетях появились фотографии переполненных контейнерных баков с крышами. Крышки не закрываются из-за нагромождённого мусора. «Контейнеры новые, проблемы старые», – написали под фото в группе «Реальный Ноябрьск».

«Что и требовалось доказать). Это подождите ещё не зима. Зимой эти колёсики славно с сугробах застревают, вывозить мусор будет ещё сложней. Бедные работники мусоровозов, придется им покорячиться прилично, особенно в морозы, неприятненько», – написал один из подписчиков.

«Сстарая техника не предназначена под вывоз данных контейнеров.вот и проблема появилась», – подтвердил другой.

Вместе с этим в минувшие выходные регоператор «Ямал экология» пожаловался на то, что в одном из дворов жители загородили проезд мусоровозу блоками. «В Ноябрьске жители Ленина, 21 и Мира, 79-73 установили на дороге бетонные блоки, видимо, чтобы ограничить движение в своих дворах. Это понятно. Не понятно, как быть в этой ситуации мусоровозам. Выходов из ситуации мы лично видим два: убрать блоки или всем местным жителям переходить в режим «Ноль отходов», – посчитали нужным пошутить представители регоператора.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube