Порт Сабетта будет расширен

Премьер правительства России Михаил Мишустин утвердил создание нового искусственного земельного участка, который будет включен в состав ямальского порта Сабетта. На нем планируется строительство отдельного грузового терминала, который будет обслуживать близлежащее нефтегазоконденсатное месторождение.

Ожидается, что терминал сможет обрабатывать до 1,6 миллиона тонн грузов в год, а начало строительных работ намечено на 2026 год, сообщают «Вести-Ямал».

17 мая состоялось соглашение между «Государственной транспортной лизинговой компанией» и правительством региона для улучшения транспортной инфраструктуры региона и реализации совместных проектов на лизинговых началах.

Порт находится на западном берегу Обской губы Карского моря в районе поселка Сабетта. Первые грузовые суда принял в 2013 году. С 2018 года этот порт является вторым по грузообороту в российской Арктике после мурманского порта.

Салехард, Елена Васильева

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