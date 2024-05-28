Власти Ямала будут регулировать работу экскурсоводов

Власти Ямала будут регулировать работу гидов. Поправки в региональный закон о туристской деятельности готовятся принять депутаты Заксобрания Ямала. Согласно корректировкам, в законе появится пункт: региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он будет осуществляться уполномоченным органом в соответствии с положением, утверждаемым правительством автономного округа.

В правительстве Ямала пока не дали разъяснений по новым правилам.

Регулирование работы гидов на федеральном уровне началось несколько лет назад. С 1 июля 2024 года деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников без аттестации и/или без включения в соответствующий федеральный реестр будет запрещена.

Очевидно, ямальские власти готовятся назначить ответственных за проверки соблюдения этого правила и внедрить способы проверки. В других регионах проводится аналогичная работа. Заседание ЗС состоится через 2 дня. Пояснительная записка к законопроекту, традиционно, отсутствует.

Салехард, Наталья Ефремова

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