Ледоход растянулся по Оби на 50 км и приостановил ход

Ледоход на Большой Оби приостановил свой ход. Как сообщает МУ МЧС по ЯНАО, голова и хвост растянулись по реке на 50 км, сейчас они находятся ниже по течению от села Питляр. Динамики, по данным на утро 28 мая, не наблюдается.

«Голова ледохода по реке Малая Обь находится в районе села Шурышкары, хвост ледохода находится ниже по течению села Мужи. Протяженность ледохода – 40 км. Динамика за сутки – 25 км», – сообщает «Север-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

У поселка Лонгъюган в Надымском районе находится голова ледохода на реке Хейгияха. На реке Пякупур она расположилась выше по течению от Губкинского. Жители Пуровского района могут наблюдать голову ледохода у села Халясавэй.

Ранее сообщалось, что ледоход на Оби может добраться до Салехарда к 29 мая. Таким прогнозом поделился начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube