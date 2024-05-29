Психически больной мужчина убил приятелей и изнасиловал женщину на Ямале

Психически нездоровый мужчина обвиняется в убийстве и изнасиловании. ЧП случилось в сентябре прошлого года во время застолья в постройке на берегу озера Халято в Пуровском районе. Следком Ямала раскрывает подробности расследования.



3 сентября 2023 года компания, состоящая из троих мужчин и женщины, распивала спиртное.

«Ночью 31-летний мужчина из личной неприязни нанёс двум участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область расположения жизненно-важных органов – головы и других частей тела. Мужчины скончались на месте происшествия. Затем злоумышленник вернулся в дом и изнасиловал женщину»,– описывают силовики предполагаемый ход развития событий.



После совершения преступлений злоумышленник на лодке, принадлежащей одному из убитых, попытался скрыться, однако вскоре был задержан.



Обвиняемый был судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.



Психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдал во время совершения общественно опасного деяния и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством, в связи с которым не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.



В случае признания вины его будут принудительно лечить.



Пункты обвинения: п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Пуровский район, Наталья Ефремова

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