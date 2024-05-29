Семиклассник сломал кости предплечья на уроке физкультуры

Семье ученика мужевской школы заплатят 200 тыс. рублей в качестве компенсацию за травму на уроке физкультуры. Семиклассник неудачно упал во время хождения на лыжах и получил перелом. Инцидент произошёл в феврале 2024 года. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

Проверку прокуратура Шурышкарского района проводила по обращению местной жительницы.

Ученик 7 класса МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» получил травму в виде перелома нижней трети обеих костей левого предплечья со смещением отломков.

Прокуратура района обратилась с иском в суд о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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