В окрестностях Салехарда и Лабытнанги ночью пошел лед

Жители Салехарда и Лабытнанги встретили долгожданный ледоход на Оби – ледовые поля пришли в активное движение ночью 30 мая. Как сообщает «Север-пресс».

со ссылкой на данные главы отдела гидрологии ямальского ЦГМС Михаила Кузнецова, лед в окрестностях столицы округа тронулся около двух часов ночи. Михаил Кузнецов предположил, что уже к середине дня Обь может полностью освободиться ото льда в окрестностях переправы между окружной столицей и городом Лабытнанги. Он также добавил, что вода продолжает прибывать.

Салехард, Елена Васильева

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