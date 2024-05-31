На Ямале спасатели эвакуировали мужчин, у которых под лёд провалился снегоход

В пятницу, 31 мая, спасатели Ямалспаса эвакуировали трёх мужчин, у которых утонул снегоход.

«От дежурного системы «112» поступило сообщение о том, что в 30 км. от посёлка Тазовский утонул снегоход, необходима эвакуация трёх мужчин. Для поисков была организована группа спасателей Ямалспаса. В поисково-спасательных работах было задействовано три спасателя на аэролодке «Пиранья». Через некоторое время мужчины были найдены в 5 км от места, где провалился снегоход», – рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Людей доставили в посёлок Тазовский, медицинская помощь ямальцам не потребовалась.

Спасатели предупреждают: выходить на тонкий лёд сейчас опасно.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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