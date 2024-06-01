Губернатор Артюхов сыграл на фортепиано в честь праздника

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов записал музыкальное поздравление в день защиты детей вместе с хором ребят и скрипичным ансамблем. Солистом стал школьник из Белгорода Иван Семыкин. Глава Ямала играл на фортепиано. Композицию, которую выбрали ребята – «Дождись» Олега Газманова.

Иван Семыкинт приехал на Ямал весной вместе с другими детьми. В родном регионе он занимается в хоре музыкальной школы. Он рассказал, что очень рад возобновлению занятий на Ямале.

«Хочу сказать спасибо всем людям, которые устроили для меня такую музыкальную программу. До поездки в Салехард я уже два месяца не ходил в музыкальную школу, потому что она у нас на дистанте. Но что такое дистант для хоровика? Ты можешь просто сам учить партии и всё. В Салехарде я, наконец, вернулся к своей интересной музыкальной жизни!», – поделился эмоциями Иван.

Ему помогали в исполнении песни воспитанники Центра эстрадного творчества под руководством Надежды Прыжанковой. За музыку отвечал скрипичный ансамбль и музыкальный квартет школы искусств имени Е. В. Образцовой.



Г-н Артюхов, опубликовав ролик, напомнил, что одна из целей политики региона – создание лучшей территории детства. «Наш регион – это место, где каждый ребёнок талантлив, окружён заботой и чувствует поддержку в любых, самых смелых мечтах. Дети Ямала, Волновахи или Белгорода – тепла наших сердец хватит на всех», – написал глава автономного округа.

Дмитрий Артюхов уже не первый раз радует ямальцев собственным исполнением различных музыкальных произведений. Обычно он записывает вдеоролики к различным праздникам.

Он в интервью ТАСС даже рассказывал интересные подробности записей таких видеороликов. «Дома обычная электрическая «Ямаха» стоит. Все-таки считаю, когда энное количество детей, подростков увидят, что губернатор играет на пианино, – это правильные действия. Обычно ночью приезжаю после работы и репетирую, хотя все считают, что, видимо, я каждый день этим занимаюсь. А все происходит ровно перед записью. За два-три дня пытаюсь вспомнить, как это делается. Когда начинаю разыгрываться, понимаю, что мозги кипят, будто в качалку сходил, только мозгами…», – признавался губернатор.

Салехард, Наталья Ефремова

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