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Понедельник, 3 июня 2024, 09:45 мск

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На Ямале очередная попойка закончилась жестоким убийством

На Ямале очередная попойка закончилась жестоким убийством. Обвиняемым проходит житель села Аксарка.

По данным следствия, 25 апреля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина совместно с супругой распивал спиртные напитки. Позже к ним присоединился местный житель. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый разнял дерущихся, и нанес женщине множественные удары кулаком по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя в отношении 34-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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