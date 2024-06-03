Ямальчанина, больного туберкулезом, принудительно госпитализировали

Прокуратура города Лабытнанги проверила соблюдение требований законодательства о предупреждении распространения туберкулеза.

В ходе надзорных мероприятий установлен факт уклонения от прохождения лечения в диспансере жителя города, имеющего заболевание «туберкулез легких».

При этом указанное заболевание протекает в активной заразной форме, сопровождается выделением туберкулезной палочки, что создает реальную угрозу для окружающих.

Прокурор города направил иск в суд о принудительной госпитализации мужчины в медицинское учреждение.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнительный лист направлен судебным приставам Лабытнанги для исполнения, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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