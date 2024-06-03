Ямальчанин пригласил в гости несовершеннолетнюю девушку, ударил ножом и изнасиловал

Более девяти лет лишения свободы получил ямальчанин за изнасилование несовершеннолетней и сопротивление полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 16 июня 2023 года в поселке Тазовский 29-летний мужчина пригласил в гости несовершеннолетнюю девушку. Он предполагал заняться с ней сексом, но она сопротивлялась. Чтобы исполнить задуманное, мужчина порезал девушке шею, избил, а потом изнасиловал.

Когда на место преступления прибыла полиция, мужчина оказал сопротивление. Игнорируя произведенный нарядом предупредительный выстрел и законные требования сотрудников правоохранительных органов, тазовчанин замахнулся ножом на одного из них.

В результате умышленных преступных действий мужчины несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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