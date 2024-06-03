Ямальчан возят на лодках по Оби по цене вертолета

Предприимчивые ямальчане организовали новый бизнес: они осуществляют перевозку людей на лодках через Обь из Лабытнанги в Салехард. Дело в том, что переправа паромами пока не работает из-за ледохода.

«Уважаемые жители Салехарда и Лабытнанги в очередной раз информируем вас о том, что на реке Обь продолжается ледоход. Ледовые явления не позволяют обеспечить безопасную перевозку паромами. Сейчас проводится очистка берега ото льда с салехардской стороны», – пояснил Дептранс ЯНАО.

На время ледохода амальчанам предлагается передвигаться вертолетами. Стоимость перелета из Лабытнанги в Салехард для взрослого составляет 1360 р, для ребенка – 680. Но есть и альтернатива – поплыть с частником на лодке.

«На переправе частник на лодке перевозит. Цена – 1000 рублей», – сообщается в паблике «Лабытнанги infо» в соцсети «ВКонтакте».

Моторные лодки были замечены на переправе утром 3 июня, отмечает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

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