Ямальские следователи удивили коллег игрой в волейбол

Команда ямальского управления СК России заняла третье место в отборочном этапе по УрФО Всероссийской спартакиады Следственного комитета России. Отборочный этап проходил в городе Тюмени. Сборные команды из шести следственных управлений округа состязались за право выйти в финал в баскетболе, лёгкой атлетике, волейболе, плавании и мини-футболе.

«Лучший спортивный результат команда ямальского следственного управления показала в волейболе, заняв первое место. Напряжённая игра за 1-е место в финале велась с коллегами из следственного управления из Челябинской области и закончилась со счетом – 23:25», – рассказали подробности турнира в пресс-службе ведомства.

В лёгкой атлетике в беге на 1000 метров среди женщин первой к финишу пришла следователь из Салехарда Виктория Конькина. Второе место команда следственного управления заняла в эстафете 4х800, уступив только Челябинской области.

В итоге по сумме очков в лёгкой атлетике ямальцы стали вторыми. Хорошие результаты команда следственного управления показала также в настольном теннисе.



Спортивные мероприятия полюбились следователям: они позволяют находиться в хорошей форме, создают настроение, придают заряд бодрости и сил.



Победителями соревнований стали свердловчане. Второе место присуждено команде из Челябинской области.

Салехард, Наталья Ефремова

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