Бизнес длился недолго – за лодочников, перевозивших ямальчан по Оби, взялась прокуратура

Транспортная прокуратура по ЯНАО организовала проверку бизнесменов-лодочников, которые за деньги перевозили ямальчан по Оби.

Напомним, что из-за прохода льда переправа Салехард – Лабытнанги не работала, поэтому у тех, кто хотел бы попасть из одного населенного пункта в другой оставался только вариант покупать билеты на вертолет, или же воспользоваться услугами предприимчивых частников на лодках. Как сообщали очевидцы, лодки появились на Оби утром 3 июня. А уже 4 июня транспортная прокуратура решили провести проверку происходящего.

Как сообщает «Север-пресс», пока официальная паромная переправа из-за льда была недоступна, частники продавали места в лодке по тысяче рублей. Но продлилось это недолго.

Накануне Дептранс ЯНАО анонсировал начало работы паромной переправы. Со вторника, 4 июня, через Обь должны начать курсировать пять паромов.

Салехард, Елена Васильева

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