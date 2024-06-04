На Ямале начинают размножаться опасные клещи

На Ямале нашли иксодовых клещей Ямале. Мелких паукообразных обнаружили в Куноватском заказнике, сообщила ведущий научный сотрудник сектора биоразнообразия Научного центра изучения Арктики Алена Левых.

«В выборке из Куноватского заказника, которую мы проводили в июне 2023 года, нами были собраны с нескольких зверьков иксодовые клещи. Мы их направили в Сургутский государственный университет на определение под руководством Старикова Владимира Павловича», – сообщила Алена Левых в пресс-центре «Север-Пресса».

Ученые полагают, что появление иксодовых клещей вряд ли можно отнести к завозным случаям, как могло быть в предыдущие годы. Вероятно, что теперь эти насекомые начинают приживаться на Ямале. «Окончательные выводы можно делать только после проведения детального исследования», – заключила сотрудник сектора биоразнообразия Научного центра изучения Арктики.

Не исключено, что иксодовые клещи для начала изберут себе в качестве кормовой базы полевок и землероек. В дальнейшем они могут перейти на более крупных животных. В перспективе иксодовые клещи могут стаь источником праспротсранения опасных инфекций.

Салехард, Елена Васильева

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