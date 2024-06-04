Белки погрызли верёвочный парк в Ноябрьске

Мэрия Ноябрьска сообщила, что белки погрызли канаты в верёвочном городке городского парка. Площадку пришлось закрыть на ремонт.

«Накануне мы писали, что верёвочный городок закрыли на очередной ремонт. Сетка была повреждена. После просмотра камер видеонаблюдения и визуального осмотра конструкций преступник был найден. Оказывается, белкам, которые проживают в Ноябрьск-парке, по вкусу натуральные волокна канатов. Вот такой весенне-летний авитаминоз», – написали представители власти в официальном телеграм-канале.

Как отвадить зверьков от «лакомства», специалисты пока не знают, уточнили чиновники.

Ранее представители власти писали, что кто-то изрезал ножом все канаты в верёвочном парке. Там обещали найти злоумышленников с помощью камер и передать полиции.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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