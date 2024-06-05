С завтрашнего дня на двое суток закрывают дорогу Салехард-Надым

На двое суток закрывается с 6 июня дорога Надым – Салехард. Проезд перекроют в 6 утра и откроют в это же время 8 июня.

«Компания «Газпром трансгаз Югорск» будет проводить работы по испытаниям газопровода. Для обеспечения безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия на перекрестке Салехард – Аксарка – Надым и на выезде из Надыма. Дорогу на подъездах к газопроводу перекопают», – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Летом дорогу перекроют для движения ещё три раза.

В этом году закрытие дороги перенесли в связи с тем, что на Оби задержался лёд, люд из Лабытнанги не смогли переправиться в Салехард ан паромах и отправиться в отпуск на автомобилях.

Салехард, Наталья Ефремова

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