С завтрашнего дня на двое суток закрывают дорогу Салехард-Надым

На двое суток закрывается с 6 июня дорога Надым – Салехард. Проезд перекроют в 6 утра и откроют в это же время 8 июня.
«Компания «Газпром трансгаз Югорск» будет проводить работы по испытаниям газопровода. Для обеспечения безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия на перекрестке Салехард – Аксарка – Надым и на выезде из Надыма. Дорогу на подъездах к газопроводу перекопают», – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Летом дорогу перекроют для движения ещё три раза.
В этом году закрытие дороги перенесли в связи с тем, что на Оби задержался лёд, люд из Лабытнанги не смогли переправиться в Салехард ан паромах и отправиться в отпуск на автомобилях.
Салехард, Наталья Ефремова
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