Пьяный ямалец забил сожительницу до смерти

Ямалец пойдет под суд за то, что забил до смерти свою сожительницу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и начал ее бить. Экспертизой установлено, что он не менее 12 раз ударил ее по голове и не менее 66 раз – по туловищу. От полученных ударов женщина скончалась.

Когда труп нашли, обвиняемый начал отрицать свою вину, обвив во всем третье лицо, находившееся в момент трагедии в квартире. Однако, в последующем, под тяжестью неопровержимых доказательств, мужчина признал свою вину и написал явку с повинной.

Уголовное дело направлено в Лабытнангский городской суд для рассмотрения по существу.

По части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) ему грози лишение свободы сроком до 15 лет.

Салехард, Елена Васильева

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