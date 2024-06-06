Пьяная жительница Ноябрьска набросилась с кулаками на участкового

Жительница Ямала пойдет под суд за то, что, будучи пьяной, набросилась с кулаками на полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 мая вечером в дежурную часть поступил звонок от жителей одного из домов. Они пожаловались на шумную вечеринку о соседей. На место прибыл участковый уполномоченный. ОН потребовал от нетрезвой хозяйки квартиры соблюдать тишину и порядок. Однако женщина набросилась на него с кулаками.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение будет выдвинуто по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Салехард, Елена Васильева

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