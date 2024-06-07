На Ямале возбудили дело в отношении управляющего факторией

Управляющего факторией «Халмер-Яха» в Тазовском районе подозревают в махинациях со снегоходом. Руководству он сказал, что техника утонула, а сам продал её, считают следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

«По данным следствия, в декабре 2020 года управляющий факторией «Халмер-Яха» ООО «Тазагрорыбпром» присвоил снегоход, после чего продал его жителю одного из сельских поселений Тазовского района. Руководству он пояснил, что снегоход утонул во время его поездки по льду реки. Организации причинен ущерб в 300 тыс. рублей», – рассказали в Следкоме Ямала.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого послужили материалы пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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