Прокуратура нашла в школе морковь с плесенью

Морковь с плесенью изъята со склада школы «МСОШ им. Н.В. Архангельского» в Шурышкарском районе ЯНАО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, некачественные продукты питания были выявлены в ходе инспекции в учебное учреждение.

В этой связи прокурором района директору школы было внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

После вмешательства прокуратуры испорченные овощи были утилизированы, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Салехард, Елена Васильева

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