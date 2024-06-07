Ямальчанин порезал оппонента в драке ножами и напильником

Ямальчанин пойдет под суд за несколько преступлений, которые он успел совершить год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 7 июля 2023 года 37-летний мужчина в городе Лабытнанги, употребляя спиртное в компании знакомых, вступил в конфликт с одним из гостей. В ходе драки, он, вооружаясь поочередно ножами и напильником, нанес не менее трех колото-резаных ранений в область туловища и лица потерпевшему. Раненный мужчина, оказав активное сопротивление нападавшему, смог покинуть место преступления. Он обратился за помощью к медикам, и смог выжить. Обвиняемый же, обнаружив в квартире оставленные вещи потерпевшего, тайно похитил их, распорядившись имуществом по своему усмотрению.

В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение будет выдвинуто по

Следственным отделом по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Лабытнанги, Елена Васильева

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