На Ямале начинается весенний паводок

На Ямале начался весенний паводок. В частности, в селе Овгорт Шурышкарского района начал подниматься уровень воды в реке Сыня. За последние сутки он вырос на 17 см.

В южной и северной частях Овгорта для борьбы с наводнением развернули водоналивные дамбы. Для наблюдения за ситуацией в деревню Евригорт отправятся добровольцы из пожарной дружины.

В администрации района сообщили, что в верховьях Сыни сохраняется большое количество снега, таяние которого может привести к резкому повышению уровня воды.

За паводком следят сотрудники «Ямалспаса», полицейские, управление по чрезвычайным ситуациям и пожарные, отмечает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

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