Судьба Северного широтного хода зависит от ключевой ставки

Проект Северного широтного хода (СШХ) может быть реализован после снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Стратегически этот проект (СШХ – ред.) нужно реализовать. Замкнуть по северной хорде запад и восток, соединить. Когда остается 300 километров, в масштабах нашей страны это нужно сделать. Проект дорогой. Там большие мосты. Идет финализация базы транспортной, грузопотока. Когда будет финализирована, будет принято решение. Чтобы реализовать этот проект, нужно задействовать средства Фонда национального благосостояния. Одна из причин (приостановки проекта – ред.) – высокая процентная ставка, которая проекты ГЧП делает менее конкурентоспособными. Она не навечно. Когда процентная ставка опустится, тогда, думаю, наступит момент эпохальных проектов: и моста на Сахалин, и СШХ», – сказал министр.

«Когда ставка 17 процентов, а банковский кредит 20 процентов, о таких масштабных проектах разговаривать нет смысла, ни одна финансовая модель их не выдержит. Мы ждем понижения ставки. Готовность высокая. Проектные решения большей частью сделаны. Очень Ямал заинтересован в этом… В условиях высокой процентной ставки и напряжённых региональных бюджетов проекты ГЧП тяжело летают», – отметил Чекунков.

При этом, по его словам, в экономике все циклично, и спрос на товары российского экспорта остается высоким.

«Экономика быстро перестраивается – если старые рынки замыкаются, новые открываются. В этом смысле я обоснованный оптимист. Считаю, что наступает время любых мегапроектов», – добавил Чекунков.

Как напоминают РИА Новости, концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах СШХ на Ямале будет остановлено в ожидании более благоприятного момента.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

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