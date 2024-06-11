Пьяную ямальчанку не пустили в самолет в Санкт-Петербург.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД по УрФО на транспорте, в Салехардское линейное отделение полиции поступило сообщение, что к самолету, готовящемуся к вылету по маршруту «Салехард – Санкт-Петербург» требуются сотрудники полиции. Причиной обращения стало поведение пассажирки, имеющей признаки опьянения.

На месте сотрудники транспортной полиции установили официально не трудоустроенную 50-летнюю жительницу города Лабытнанги. Командиром воздушного судна составлен акт и женщине отказано в перелете. Транспортные полицейские доставили нарушительницу в отделение и направили на медицинское освидетельствование, однако от прохождения исследования женщина отказалась.

Транспортные полицейские установили, что при посадке в самолет – на трапе, женщина начала возмущаться и выражать свое недовольство из-за небольшого ожидания. Нарушительница громко выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания экипажа. В результате поведения неспокойной авиапассажирки – ей отказали в перелете и вызвали транспортных полицейских.

Сотрудники Салехардского линейного отделения полиции составили в отношении доставленной административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Салехард, Елена Васильева

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