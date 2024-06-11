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Вторник, 11 июня 2024, 10:17 мск

Новости Ямал

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На Ямал впервые прилетел снежный гриф

Фото: скриншот из тг-канала департамента природных ресурсов ЯНАО

Нетипичную птицу зафиксировали на Ямале. На Ямбургское местерождение прилетел снежный гриф. Как сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО в своем тг-канале, со 2 июня пернатый хищник обитает в районе вахтового жилого комплекса на Харвутинском участке. Этот вид гнездится в горрьях Гималаев, Памира, Тянь-Шаня, на Тибетском нагорье. В России вид не представлен, зато он активно размножается на юго-востоке Казахстана.
Таким образом, наблюдение снежного грифа на территории Тазовского полуострова – это второй достоверный случай залета этого вида севернее Алтайского края и первый зарегистрированный случай его появления в Арктике, сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО в своем тг-канале.

Салехард, Елена Васильева

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