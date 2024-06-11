В Новом Уренгое врачи спасли малыша, который проглотил магниты

Врачи в Новом Уренгое спасли ребенка, который проглотил магниты. Как сообщает тг-канал Депздрава ЯНАО, в местную больницу с жалобами на боли в животе поступил ребенок полутора лет. После проведенного КТ было установлено, что он проглотил магниты. Такие случаи всегда опасны – притягиваясь, магниты могут защемить или перфорировать слизистую ЖКТ.

Врачи проведи экстренную операцию. Хирурги Андрей Леус и Василий Артым извлекли инородные предметы и ушили перфорированные участки слепой и тонкой кишки. Чтобы избежать перитонита от окислившихся магнитов, в местах ушивания кишечника установили дренажи. Через неделю ребенок в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

В связи с произошедшим врачи еще раз обратились к родителям: необходимо быть внимательными при выборе детских игрушек, проверять их на наличие мелких деталей и магнитов.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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