В Новом Уренгое ОМОН и ФСБ задержали члена банды Басаева и Хаттаба

В Новом Уренгое задержали члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Житель газовой столицы Ямала, по данным ФСБ, причастен к нападению на военных России в октябре 1999 года. Ещё один задержанный – житель Лянтора (ХМАО).

Речь идёт о нападении на военнослужащих ВС РФ у ст. Червленной Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибло 15 человек и 28 военнослужащих получили ранения.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области – граждан России: Алимгиреева Муртазали, 1978 г.р. (ЯНАО), и Кадрашова Алимхана, 1969 г.р. (ХМАО), не понесших за это уголовного наказания», – говорится в сообщении ФСБ.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооружённый мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.

Новоуренгойским городским судом ЯНАО и Сургутским городским судом ХМАО им избрана мера пресечения – заключение под стражу.

«В 1999 году Алимгиреев и Кадрашов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении преступлений. Рано утром 4 октября 1999 года в станице Червленной находившиеся на подготовленных позициях участники банды, в том числе Алимгиреев и Кадрашов, действуя под общим руководством Хаттаба, совершили вооружённое нападение на военнослужащих Министерства обороны РФ», – добавили в СКР.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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