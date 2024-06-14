Зачем Ямалу комары и гнус – ученые объяснили

В последние годы комаров и мошек на Ямале стало меньше. Ученые выдвинули гипотезы, с чем это может быть связано, и рассказали, чем потенциально грозит полное исчезновение насекомых.

Ямальские комары важны для экосистемы региона, заявили ученые – это питательная база для рыбы и птиц, сообщает «Север-пресс».

«Комары, мухи и другие насекомые – важнейшие звенья пищевых цепей в тундровых экосистемах. Если их не будет, то в регионе не будет птиц и вкусной рыбы, которая питается в том числе личинками комаров», – объяснил старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов.

Он добавил, количество гнуса на Ямале может быть связано с его расположением. В регионе много стоячих водоемов, где активно размножаются комары. При этом в последние годы их стало меньше. Это повлияло и на снижение численности некоторых видов птиц. Пока эта версия озвучивается как гипотеза.

По другой версии, снижение популяции может быть связано с климатическими изменениями, которые происходят в Арктике. При этом стало больше мокрецов, которые мельче, но кусаются больнее.

Защититься от насекомых можно с помощью репеллентов. Есть и народные средства. Например, комаров отпугивают ванилином, дымом и лоскутами ткани, смазанными березовым дегтем.

Салехард, Елена Васильева

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