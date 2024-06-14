В Салехарде подсказывать диагнозы врачам будет искусственный интеллект

Врачи в больнице Салехарда будут пользоваться помощью искусственного интеллекта. Главврач Роман Паськов анонсировал запуск системы «помощник врача». Она будет анализировать по различным факторам наличие заболевания у пациента и риски, которые будут приводить к прогрессированию. Об этом он сообщил газете «Полярный круг». Подробностей ни сам медик, ни журналисты не привели.

Похожая программа есть у Сбера. Как говорится на сайте, врач заносит в систему жалобы пациента, математическая модель на основе нейронных сетей анализирует данные для вероятностной оценки подходящего диагноза. Система выдает три наиболее вероятных диагнозов из 265 групп по МКБ-10. Такую программу уже используют несколько регионов России.

Салехард, Наталья Ефремова

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