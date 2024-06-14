Самолёт «Ютейр» разрушился при посадке на Ямале, есть пострадавшие

Крушение потерпел самолёт «Ютейр» в двух километрах от аэродрома Утренний в Тазовском районе Ямала. Есть пострадавшие.

«В 15:40 воздушное судно АН-26 RA-26662, принадлежащее АО «Ютэйр» выполнявшее чартерный рейс UTR 9706 по маршруту Сабетта – Утренний, на удалении 2 км от Аэродрома Утренний произвело жёсткую посадку», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по факту ЧП.

На фото видно, что самолёт имеет разрушения.

«Экипаж 5, пассажиров 36. Самолёт произвёл посадку на удалении 1 км до ИВПП. По предварительной информации экипаж и пассажиры живы. Состояние ВС уточняется. Метеоусловия на момент происшествия: видимость 2400 м, дымка облачность значительная 90 м, ветер 8 м/с. Пассажиры эвакуированы в здание аэровокзала. КВС, второму пилоту и пассажирке оказана медицинская помощь»,– говорится в профильном телеграм-канале «Aviaincident».

Тазовский район, Наталья Ефремова

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