В Ноябрьске горел расселенный дом – есть пострадавший

В Ноябрьске случился пожар в расселенном доме. Инцидент произошел на улице Ямальская, 4 – в пять часов вечера в воскресенье загорелся первый этаж заброшенного здания. Огнем были повреждены стены и обшивочные материалы на площади 15 кв метров.

Как выяснилось позже, в огне пострадал 56-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Проводится доследственная проверка.

Ноябрьск, Елена Васильева

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