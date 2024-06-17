Археологи нашли в салехардской мерзлоте артефакты меднокаменного века

В Салехарде в мерзлоте под Обдорским острогом продолжаются восстановительные работы и ведутся археологические раскопки.

Как сообщает администрация города в своем тг-канале, ученым удалось найти несколько интересных артефактов.

В частности, археологи рассказали, что вытащили из исследуемого культурного слоя кованые гвозди, обувь, емкости для духов, остатки посуды – XIX и XX века, монеты 1932 года. Самый старинный артефакт – это фрагмент глиняного сосуда с узором меднокаменного века.

Как рассказала научный сотрудник Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Ольга Пошехнова, археологам предстоит изучить еще 70-80 см культурного слоя. Предположительно, там можно найти каменные скребки для обработки шкур.

Салехард, Елена Васильева

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